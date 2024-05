Orvieto, il tir carico di gomma industriale divorato dal fuoco sull'A1: l'autista in salvo tra paura e disagi

ORVIETO - Il tir carico di gomma industriale prende fuoco per un guasto, il conducente riesce a saltar via dalla cabina di guida e a mettersi in salvo prima che le fiamme avvolgano completamente il mezzo.

La colonna di fumo sprigionata dalla combustione è visibile da diversi chilometri di distanza e allarma gli automobilisti che stanno percorrendo il tratto umbro dell’autostrada del sole.

Per spegnere il pauroso incendio la polizia stradale, sul posto con cinque pattuglie giunte da Terni e Orvieto, deve chiudere a lungo la carreggiata sud dell’A1, bloccata tra Fabro e Orvieto in direzione Roma per la presenza sulla corsia d’emergenza dell’autotreno divorato dalle fiamme.

L’inferno di fuoco vede al lavoro sedici vigili del fuoco arrivati da Orvieto, Amelia e Terni con sette mezzi.

La chiusura per oltre due ore della carreggiata sud dell’autostrada del sole, tra Fabro e Orvieto, in direzione Roma, provoca notevoli disagi alla circolazione.

Gli automobilisti diretti verso la capitale sono costretti a percorrere itinerari alternativi, con rallentamenti e code di nove chilometri in direzione sud.

L’allarme al 115 scatta alle cinque del pomeriggio, quando il centralino dei vigili del fuoco viene tempestato di chiamate di automobilisti allarmati per il tir avvolto dalle fiamme che in pochi secondi si levano alte.

Le pattuglie della polizia stradale di Orvieto arrivano in pochi istanti e temono il peggio. Sul posto c’è l’autista del tir carico di gomma industriale. E’ sotto choc ma per fortuna è illeso perché è riuscito a saltar via dal mezzo pesante prima che fosse completamente avvolto dal fuoco.

L'autostrada viene chiusa inizialmente in entrambe le direzioni sia per il denso fumo che per consentire ai vigili del fuoco di raggiungere il mezzo e spegnere l’incendio.

Nel giro di venti minuti sul posto sono al lavoro sedici vigili del fuoco, con i rinforzi arrivati da Amelia e Terni.

Dieci i poliziotti della stradale di Orvieto e Terni presenti per gestire la viabilità e la logistica insieme al personale di Autostrade per l’Italia.

Alle 18 e 50 l’incendio è spento e si procede alla riapertura della corsia di sorpasso in attesa dell’arrivo del carrellone che consente di portar via il rimorchio, quello che resta del mezzo pesante divorato dal fuoco la cui motrice è da buttare. Poi il lavoro con la motopala per ripulire la strada e consentire a tarda sera la riapertura completa della corsia sud.

Le cause dell’incendio del tir, probabilmente dovuto al surriscaldamento del motore o a un guasto al sistema frenante, sono ancora da accertare.