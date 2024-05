Giovedì 30 Maggio 2024, 08:39

GUBBIO - Era convinto di aver fatto un buon affare quando su un sito web specializzato nella compravendita di auto da parte dei privati, aveva subito preso contatti con il trentaseienne eugubino che voleva cedere il veicolo mostrando al contempo ogni disponibilità a trattare e concordare tanto il prezzo quanto le modalità per perfezionare il passaggio di proprietà del mezzo. I due si erano messi d’accordo, ossia il concessionario di fuori regione aveva raggiunto l’intesa versando rapidamente anche quasi duemila euro di caparra, sui settemila in totale, nell'iter di perfezionamento dell'operazione che prevedeva in tempi rapidi l'acquisizione.

Tutto era filato apparentemente liscio con reciproca soddisfazione tra le parti. Ma c’era l’inghippo perché al Pra (Pubblico registro automobilistico) la vettura è risultata bloccata da trascrizioni pregiudizievoli, ovvero impossibilitata alla cessione per inadempienze pendenti di tipo amministrativo. A quel punto il concessionario si è ritrovato spiazzato e soprattutto ha ritenuto di essere rimasto vittima di una truffa, decidendo di sporgere denuncia-querela nei confronti del giovane al tribunale di Perugia. La vicenda, cominciata ai primi di agosto del 2021, dopo una lunga fase di accertamenti e d'istruttoria nell'iter giudiziario si è conclusa con la sentenza di primo grado espressa a favoreve al giovane con formula piena perché il fatto non costituisce reato.

La richiesta del pubblico ministero era stata di otto mesi di reclusione, ritenendo che vi fossero stati nella vicenda l'artificio e il raggiro ai danni dell’acquirente. L’avvocato Giovanni Vispi, che difende il trentaseienne eugubino, ha invece sostenuto la tesi che il soggetto forte tra le parti fosse il concessionario, il quale avrebbe potuto con maggiore accortezza controllare precedentemente lo status della vettura prima di procedere con l'acquisto arrivando a riconoscere l’anticipo.

Questa tesi difensiva è stata completamente accolta dal giudice del tribunale perugino, Giuseppe Narducci. Si è ritenuto, leggendo il dispositivo della sentenza, che non vi sia in questo caso un reato penale e che per l’eventuale richiesta di risarcimento della caparra versata, l'acquirente dell'auto debba procedere a livello di contenzioso civile. Ora il concessionario ha due possibilità di fronte a quanto deciso in primo grado al tribunale di Perugia: ricorrere in appello opponendosi alla sentenza penale e, oppure, rivolgersi alla giustizia civile per ottenere la restituzione dei soldi anticipati, ben consapevole dei tempi solitamente biblici per arrivare a una decisione. Per quanto è dato sapere, il soggetto è intenzionato a lasciar cadere la vicenda non ricorrendo né in un senso né nell’altro.