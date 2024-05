Perugia, picchia la fidanzata «perché troppo stressato»: arrestato dopo tre anni di violenze

PERUGIA - Trentenne, perugino. Un’aula di tribunale come ultimo approdo dopo un fine settimana turbolento. Un altro, forse l’ennesimo. Perché la storia di ferite dovute a un colpo violento alla sponda del letto ha retto poche ore: quelle ferite, sul corpo della ragazza con cui sta da tre anni, sono figlie della violenza di un sabato notte di follia. L’allerta vera e propria scatta intorno alle tre di domenica mattina, quando il giovane finisce in manette dopo l’arrivo della squadra volante chiamata, secondo quanto si apprende, direttamente dal personale medico sanitario che ha soccorso la ragazza perché la spiegazione delle lesioni riportate era evidentemente molto poco convincente.

Il giovane è stato così arrestato, e ieri è comparso davanti al giudice per il processo per direttissima. Quanto è stato ricostruito nel corso dell’udienza è andato verso l’individuazione di un contesto di violenze che periodicamente avrebbero segnato il rapporto tra i due giovani.

È anzitutto emerso un intervento delle forze dell’ordine anche nel fine settimana precedente, e sempre per una situazione di tensione improvvisamente esplosa. «Ho perso il lavoro, non riesco a pagare le bollette» la difesa del ragazzo davanti al giudice Giuseppe Narducci. Uno stato di cose che, sostiene il giovane, sarebbe alla causa di picchi di stress che lo avrebbero portato ad alzare la voce in qualche occasione.

Peccato che, sempre nel corso dell’udienza, sono però emersi altri fatti di violenza raccontati e denunciati dalla giovane compagna e che di fatto avrebbero da sempre caratterizzato il loro rapporto. Già dal 2021, secondo quanto emerso, con addirittura un tentativo di sfregiarla, da parte di lui, con dell’acqua bollente nel 2022.

Insomma, una situazione particolarmente difficile e compromessa che riporta ancora una volta all’attenzione il tema delle violenze sulle donne e in particolare in un contesto domestico.

L’ALTRA EMERGENZA

Basti considerare come solo a Perugia, nel fine settimana appena concluso, oltre a quello per cui è scattato l’arresto nei confronti del ragazzo la polizia è dovuta intervenire per un’altra violentissima lite domestica con conseguenze altrettanto gravi.

Si parla in questo caso di una coppia sudamericani, anche in questo caso poco più che trentenni, con lei finita in ospedale sempre nella notte tra sabato e domenica per le botte prese dal fidanzato. Giunti sul posto, gli agenti hanno raggiunto l’appartamento in questione e, dopo alcuni tentativi, sono riusciti a farvi accesso constatando che si era appena consumata una violenta aggressione ai danni di una donna. I poliziotti, dopo aver accompagnato l’uomo – un cittadino ecuadoregno, classe 1992, gravato da precedenti di polizia e in stato di alterazione dovuto all’abuso di sostanze alcoliche – in questura, hanno soccorso la vittima che presentava delle evidenti lesioni alla testa.

Una volta richiesto l’intervento del personale del 118, i poliziotti hanno ascoltato la donna che ha riferito di aver avuto una lite per motivi di gelosia con il compagno – introdottosi con la forza all’interno dell’appartamento - al culmine della quale quest’ultimo l’aveva aggredita e percossa violentemente. La prognosi è di 30 giorni.

Il 32enne è stato tratto in arresto per i reati di lesioni personali e violazione di domicilio e trattenuto in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.