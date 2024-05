Giovedì 30 Maggio 2024, 08:31 - Ultimo aggiornamento: 08:50

Trionfo umbro nel Campionato Europeo di tiro a volo che a Lonato del Garda ha visto protagonisti il trevano Riccardo Mignozzetti e la folignate Simona Scocchetti.

Straordinario il giovane di Cannaiola che ha conquistato il titolo di campione Europeo Junior di Skeet. Mignozzetti è riuscito a conquistare la fase finale con il quarto punteggio dopo la prima delle due serie di piattelli. In finale l’azzurro ha iniziato nel migliore dei modi fino ad arrivare all’ultima fase dei piattelli dove ha ipotecato la medaglia d’oro. “Nulla da aggiungere - scrive sul proprio profilo social il giovane trevano - non ci sono parole per descrivere le sensazioni che si provano quando si raggiunge un obiettivo tanto desiderato. Ringrazio di cuore tutti coloro che mi hanno supportato fin dall’inizio. In primis i miei genitori che non hanno mai dubitato delle mie capacità e con tanti sacrifici mi hanno permesso di realizzare questo “piccolo” sogno!! Vorrei ringraziare anche il mio ct Sandro Bellini e il preparatore atletico Carloalberto Zandomeneghi che mi hanno aiutato molto in questa gara. Un ringraziamento particolare va al mio allenatore Emanuele Fuso che mi è sempre vicino! Ora un paio di giorni per realizzare poi si ricomincia a lavorare a testa bassa verso un altro obiettivo”.

Nei giorni scorsi Mignozzetti, di ritorno a Trevi, è stato omaggiato con una festa a sorpresa al centro sociale di Cannaiola di Trevi alle presenza del sindaco Ferdinando Gemma e dell’assessore allo Sport Mirko Menicacci.

Ma non finisce qui perché la folignate Simona Scocchetti, sempre a Lonato, ha conquistato una splendida medaglia d’argento nello Skeet Team. La squadra azzurra composta da Diana Bacosi, Martina Bartolomei e appunto Simona Scocchetti ha chiuso con il punteggio di 352/375 e si sono dovute arrendere solo alla Slovacchia (353/375), mentre sul terzo gradino del podio è salito Cipro (349/375). Scocchetti, tiratrice del gruppo sportivo Esercito, ha centrato la finale anche nella gara individuale (4^ nelle qualificazioni con 119/125 +14) chiudendo al 5° posto con il punteggio di 24/30. “Volevo ringraziare - scrive la Scocchetti - chi in questi giorni come del resto tutto l'anno ha contribuito alla mia preparazione pre e post pedana Fabio Partigiani e Aldo Bionda fisioterapista che dovrebbe essere presente in ogni momento dell'anno perché di fondamentale importanza.. Grazie a chi mi ha dato la possibilità di essere qui e a chi è al mio fianco. Onore alla magnifica prestazione e alla vittoria di una delle persone che rappresenta un bel pezzo di storia del tiro a volo mondiale, grande campionessa Diana Bacosi. Grazie a tutte le persone che mi hanno scritto o parlato, abbracciato o semplicemente hanno scambiato uno sguardo che vale più di mille parole”.