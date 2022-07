Incidente sulla A1 a Orvieto: un camion e sei auto coinvolte Almeno due i feriti

Sei autovetture coinvolte e un mezzo pesante, con due feriti giudicati non gravi, è il bilancio di un incidente stradale, un tamponamento, avvenuto intorno alle 14:30 di giovedì 14 luglio al chilometro 448 sulla Autostrada del Sole, in direzione sud, circa 3 chilometri prima del casello di Orvieto.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono presenti la Polizia Stradale di Orvieto per coordinare I soccorsi, i Vigili del Fuoco di Orvieto e personale di Autostrade per l'Italia.



Al momento il traffico è bloccato con 6 chilometri di coda, in aumento, tra Fabro e Orvieto.

Autostrade per l'Italia consiglia a chi è diretto in direzione della Capitale, di uscire a Fabro e rientrare ad Orvieto, dopo aver percorso la viabilità ordinaria mentre per le lunghe percorrenze è consigliata l'uscita di Valdichiana con rientro ad Orte.

(notizia in aggiornamento)