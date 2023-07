In Piazza Duomo a Orvieto il raduno nazionale dei vespisti

Dopo la Ferrari, un’altra icona dei motori e dello stile italiano nel mondo fa tappa a Orvieto: la Vespa. Sabato 8 e domenica 9 luglio piazza Duomo farà da cornice alla quinta edizione del raduno nazionale vespisti organizzato dal Vespa Club Orvieto con il patrocinio dei comuni di Orvieto e Porano.

I primi partecipanti arriveranno in città nel pomeriggio di sabato alle 16 per le pre-iscrizioni e avranno la possibilità di effettuare un giro turistico nel centro storico di Orvieto. Domenica 9 luglio l’appuntamento per tutti i partecipanti è fissato alle 8 e alle 10 scatterà la partenza per il tour di circa 54 chilometri che porterà gli appassionati vespisti a toccare varie località del territorio orvietano.

Alle 11.30 in programma una sosta aperitivo al parco di Villa Paolina a Porano prima di dirigersi verso il lago di Corbara per il pranzo e le premiazioni finali.

La partecipazione è aperta a tutti i possessori di qualsiasi tipo di Vespa, d’epoca o moderna, e a tutti i soci del Vespa Club d’Italia in regola con il tesseramento per l’anno in corso.

Per informazioni, iscrizioni e regolamento è possibile consultare il sito www.vespacluborvieto.it o inviare una mail a vespacluborvieto@virgilio.it.