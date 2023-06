Orvieto. Al Ferrari Cavalcade anche il presidente dell'Inter Steven Zangh

Al Ferrari Cavalcade che giovedì 29 giugno ha fatto tappa a Orvieto, c'era anche Steven Zangh, il trentaduenne presidente dell'Inter. Zangh a bordo di una delle Ferrari che in questi giorni stanno effettuando il Cavalcade 2023 con base a Roma, ha trovato il tempo per una fotografia, ai piedi del Duomo, al fianco della sindaca di Orvieto, Roberta Tardani.

Il patron nerazzurro, dopo una stagione che ha visto l'Inter vincitrice di una Coppa Italia, di una Supercoppa Italiana e che ha chiuso il campionato al 3° posto, e che avrebbe potuto festeggiare un bel bottino stagionale se solo fosse arrivata anche la Champions, si è concesso un break dagli impegni calcistici e di vertice societario prima tornare ad occuparsi in prima persona di calciomercato anche perché la nuova stagione inizia sabato.

Ancora quindi qualche giorno di tranquillità e relax per il numero uno nerazzurro, la tappa della Cavalcade delle “rosse” di Maranello lo ha portato anche a Orvieto.

Gli equipaggi, 115 con 230 ospiti internazionali, sono arrivati nella tarda mattinata di ieri in piazza del Duomo, poi il pranzo alla Sala dei Quattrocento del Palazzo del Popolo e poi via di nuovo a bordo delle fiammanti Ferrari di nuovo in direzione della Capitale.

Il Ferrari Cavalcade è una vera e propria “mostra su ruote” partita martedì 27 giugno con la cena inaugurale a Roma e in tour nel Centro Italia fino a domenica con le tappe giornaliere a Fiuggi, l’Abbazia di Montecassino, Cisterna di Latina, Caprarola, Orvieto, Tuscania, Celano, Fonte Vetica e Pratica di Mare.