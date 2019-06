Il mondo ternano del volley è in lutto: è morto Roberto Campana, campione assoluto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stava male da tanto tempo: la sua figura quasi si trascinava per Narni Scalo, dove viveva insieme alla sua famiglia, la moglie e un figlio maschio ed una femmina, senza mettere da parte la sua simpatia: Roberto Campana, sessanta tre anni, se ne è andato nella notte, quasi di soppiatto, senza voler dar fastidio a nessuno, come era la sua abitudine. Era stato operato solo venerdì scorso per il suo male terribile, che però sembrava debellato, almeno per il momento. Ma così non era. Roberto Campana è stato il pallavolista di maggior livello della Conca Ternana, un omone, schiacciatore potente, cresciuto nelle squadre giovanili narnesi per poi passare al Primo Club Rossoverde, all’epoca una fucina di campioni. Coi rossoverdi arrivò in A2 ed entrò nell’orbita dell’Olio Venturi Spoleto, nella massima serie. Fu lì che il selezionatore della nazionale italiana lo mise nel mirino e lo convocò per uno stage propedeutico per i mondiali. Era estate e Roberto non si prendeva sul serio, ma erano anche altri tempi meno esasperati: la pallavolo per lui era solo un divertimento. Pensò che era meglio riposarsi, magari andare al mare qualche giorno e rispose “No, grazie”. Non cambiò idea davanti alle spinte di chi lo conosceva: decise così. Non se ne pentì mai.