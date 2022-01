Domenica 2 Gennaio 2022, 14:38 - Ultimo aggiornamento: 14:42

Rubata campana del 1600 nella chiesa della Madonna delle Grazie a Camerata Vecchia, borgo millenario distrutto da un incendio nel 1859 che risparmiò solo quell'edificio.

Sfregio all’antica chiesa della Madonna delle Grazie a Camerata Vecchia (Roma), rubata la campana del piccolo campanile. Il luogo di culto, vicino Subiaco e in pieno Parco Regionale dei Monti Simbruini, risale al 1600 ed è stato preso di mira dai una banda che ha portato via l’antica campana dalla sua sede naturale a una altezza di oltre sei metri dal suolo.

La chiesa della Madonna delle Grazie si trova a Camerata Vecchia borgo montano a 1275 metri di altitudine, distrutto da un furioso incendio l’8 gennaio del 1859. Nell'incendio morirono diverse persone e andarono distrutte le abitazioni, si salvò solo la chiesa che era distante dal paese e che custodisce affreschi dell’epoca. Per molto tempo diventò anche la casa degli abitanti del borgo che avevano perso le loro dimore. Naturalmente restò al suo posto anche la campana che faceva ancora sentire i suoi rintocchi per le festività pasquali, ma se non verrà ritrovata, niente rintocchi per la Pasqua del 2022.

A scoprire il sorprendente e inaspettato furto il presidente dell’associazione “Pro Camorata” dall’antico nome degli abitanti del posto, paese poi ricostruito più a valle su un altopiano a 800 metri di altitudine e oggi si chiama Camerata Nuova con le sue 500 abitanti. Il centro di Camerata Nuova si trova all’interno del perimetro del Parco Regionale dei Monti Simbruini, ai confini con la Regione Abruzzo ed è collegato all'antico borgo distrutto dal fuoco attraverso suggestivi sentieri di montagna e da una strada sterrata, probabilmente utilizzata dalla banda dei ladri. A svelare la scomparsa della preziosa campana è stata una escursione tra gli antichi ruderi del vecchio borgo, effettuata dal presidente dell'associazione: “Sono rimasto di stucco, non ho assolutamente pensato al furto – dice Stefano Nardi, presidente dell’associazione “Pro Camorata“ – ho subito chiesto in paese notizie se qualcuno l’aveva tolta per effettuare lavori di restauro ma quando ho visto che nessuno le aveva, ho capito che era stata rubata”.

Un furto su commissione perché non facile rivendere una campana di quelle dimensioni già segnata dal tempo e che sicuramente necessita di restauri.

Pertanto si è rivelato anche impossibile risalire alla data del furto: “In paese – continua Nardi – mi hanno detto che due mesi fa hanno sentito i rintocchi, in effetti bastava tirare qualche sasso sulla campana e l’eco si diffondeva a valle. Io l’avevo vista nella sua sede in una escursione fatta a luglio”.

Naturalmente sono arrivati i carabinieri, il parroco e l’amministrazione comunale ed è stata formalizzata la denuncia alle autorità. Ora indagano i carabinieri della stazione di Camerata e quelli della Compagnia di Subiaco. “Era probabilmente del 1600 come la chiesa - spiega Stefano Nardi – forse una fusione di bronzo e ottone. Poteva pesare intorno ai 100 chili pertanto per portarla via erano in diversi e forse hanno utilizzato un mezzo meccanico con una piattaforma sopraelevata. Sicuramente avevano studiato bene cosa fare”.

In Comune il sindaco è amareggiato: “Una ferita per il paese – dice Settimio Liberati, il primo cittadino di Camerata Nuova - se non verrà ritrovata ne compreremo un’altra, siamo già d’accordo con la diocesi di Tivoli. Secondo il parroco la campana è più recente, inizio del 1900, comunque resta sempre un fatto gravissimo che ha colpito l’intera comunità di Camerata che è fortemente attaccata alla chiesa della Madonna delle Grazie. In passato a Camerata Vecchia avevano già distrutto la palizzata di un sentiero di trekking”.