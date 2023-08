Amelia, Palio dei Colombi. Vince Vallis, esplode la festa gialloblù

AMELIA Il Palio dei colombi 2023 va alla contrada Vallis. Con unTommaso Suadoni in forma smagliante, i gialloblù portano a casa la vittoria raggiungendo quota otto nell'albo d'oro della manifestazione.

Una vittoria costruita tornata dopo tornata, grazie a una squadra fortissima.

Suadoni in sella a Spirit of Fall ha vinto tre scontri su quattro, e la balestriera Sashka Aleksandrova ha messo nel forziere ben sette punti sui diciassette.

Ma la svolta, arriva all'ultimo scontro.

Vallis ha giocato tutte le sue tornate ed è avanti di tre punti. Ma in campo deve scendere ancora Collis con Luca Innocenzi in sella a Princesse de Rio. Il folignate spinge al massimo ma qualcosa va storto. Sulla curva cavallo e cavaliere finiscono a terra. Si rialzano subito ma senza punteggio. Il balestriere ci prova ugualmente ma i due punti dal banco di tiro non bastano. Il resto è festa gialloblu.