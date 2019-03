Garage va a fuoco a Perugia: distrutte due moto e attrezzi da giardino. C'era anche un'auto d'epoca. In azione i vigili del fuoco

PERUGIA - Martedì di fuoco a San Fortunato dlela Collina, nel territorio di Perugia. Per cause in fase di accertamento un incendio s'è sviluppato all'interno di un piccolo garage in località San fortunato della collina, lungo la marscianese. Nell'incendio sono andate distrutte due moto e alcuni attrezzi da giardinaggio. L'intervento è stato effettuato intorno alle 14. 30. Nel garage c'era nche una macchina d'epoca. © RIPRODUZIONE RISERVATA