Festa dello sport, ci sarà anche l'Automobile club di Rieti con le proprie auto d'epoca

RIETI - Anche l’Automobile Club Rieti partecipa alla festa dello sport di Magliano Sabina e lo fa portando le auto d’epoca, domani, domenica 10 settembre. L'invito a questa quinta edizione dell'evento organizzato dalla Asm FdS, anche con il patrocinio di Aci Rieti, è rivolto a tutti i proprietari e gli appassionati di auto storiche.

Aci Rieti sarà presente con un proprio stand espositivo in piazza Garibaldi che si offrirà anche come punto di ritrovo e di confronto per i collezionionisti e i cultori di auto d’epoca. A partire dalle 10, sotto l’egida di ACI Storico, l’Automobile Club di Rieti coadiuvato dalla locale delegazione Aci e dalla Asd Parma affiliata ad Acistorico, esporrà alcune vetture storiche di grande pregio che testimoniano l’eccellenza motoristica che il mondo ci invidia.

«Abbiamo raccolto con entusiasmo l’invito degli organizzatori - afferma il presidente dell’Aci Rieti, Alessandro de Sanctis – perché costituisce l’occasione non soltanto di rappresentare il meglio dello sport e della tradizione automobilistica, ma anche di promuovere sinergicamente con tutte le forze del territorio il tessuto storico, artistico, naturalistico, turistico ed economico che Rieti sfoggia a livello nazionale ed internazionale».

«L’impegno costante dell’Automobile Club Rieti – dichiara il suo direttore Ottavio Busardò - è quello di promuovere le attività statutarie dell’ente come l’educazione stradale e lo sport automobilistico, salvaguardando la tradizione italiana su quattro ruote ed incentivando i flussi turistici sul territorio.

In occasione della Festa dello sport, il nostro stand rappresenterà un punto informativo sui servizi Aci rivolti a tutti gli utenti della strada e una vetrina dei vantaggi del club, centrati sempre più sulle persone oltreché sulle auto».