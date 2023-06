Al "Reb Concours" bellezze d'epoca su quattro ruote

Il Premio Oscar Francesca Lo Schiavo, Benedetto Camerana, presidente del Museo nazionale dell’Automobile, la bella Serena Autieri e i giornalisti Piero Sansonetti e Paolo Liguori. Sfilano Ilaria Capitani, vice direttore informazione e approfondimenti di Rai 3 e l’opinionista televisiva Sara Manfuso. Sono loro ad animare la quarta edizione del “Reb Concours”, il concorso ideato da Francesco Arcieri con tanti bolidi d'epoca esposti a Villa Alberico, nel Parco Archeologico dell’Appia Antica. Davvero un bel vedere. E alla fine a conquistare l’ambito titolo di “Bella come Roma” è la Lancia Lambda Spider del 1925 carrozzata Casaro. L’architetto Camerana, presidente del concorso per quest’anno, l’ha scelta tra i sessanta modelli esposti. «Questa vettura - dice l'esperto- rappresenta degnamente la bellezza classica della Città Eterna e, da quasi centenaria, testimonia l’ingegno e la lungimiranza di quei carrozzieri torinesi che hanno fatto conoscere al mondo la purezza del nostro design». Applausi.

Come presidente del Mauto, Museo Nazionale dell’Automobile, Camerana passa quindi il microfono ad un’altra terna di esperti: tre donne che dirigono altrettanti musei.

Per quello delle "Mille Miglia" Maria Bussolati, per il "Nicolis" Silvia Nicolis e per il "Fratelli Cozzi", Elisabetta Cozzi. Le signore dei motori scelgono all’unanimità l’Alfa Romeo 6C Berlinetta del 1937. Due le Rolls Royce premiate: la monumentale Phantom I, appartenuta a Winston Churchill, del 1929, conquista la categoria Anteguerra grazie alla scelta della Lo Schiavo, mentre la mitica Phantom III del 1937, protagonista del film “Agente 007 - missione Goldfinger”, per Liguori è certamente quella più televisiva. E ancora, per i dieci anni di Aci Storico, il premio è assegnato alla Lamborghini-Miura S del 1969. Si prosegue tra tanto splendore. Come ogni anno a concludere le due giornate "Reb" è il concerto della Fanfara della Polizia di Stato. Gran finale, ovviamente a tavola, con un menù di prelibatezze tipicamente mediterranee. Qui si riconoscono inoltre le giornaliste Cesara Buonamici e Simona Branchetti che salutano il costituzionalista Alfonso Celotto, il deputato Andrea Romano e l'ex senatrice Ada Spadoni Urbani. Brindisi a stile e velocità.