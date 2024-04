Mercoledì 17 Aprile 2024, 08:37

Detenzione ai fini di spaccio, trentenne incensurato residente ad Alatri finisce in manette. L'arresto è scattato sabato scorso quando i carabinieri della locale compagnia che da tempo stanno effettuando servizi di controllo mirati ad arginare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti. Proprio nel corso di una perquisizione nell'abitazione del trentenne che si sospettava potesse spacciare hanno rinvenuto in un settimino della camera da letto un bilancino di precisione. Aveva il piano di pesata sporco di sostanza pulvirolenta biancastra che da successivi accertamenti eseguiti, a mezzo Narkotest ha dato esito positivo per quanto riguarda la presenza di cocaina. Ma il sospetto che l'uomo detenesse quel materiale perché coinvolto in una attività di spaccio è diventato certezza quando è stato ritrovato un rotolo di cellophane utilizzato per il confezionamento dello stupefacente.

In un cassetto del mobile ubicato nella stessa stanza è stato trovato un barattolo contenente amido di riso, sostanza utilizzata per il taglio dello stupefacente. In cucina, invece, all'interno di un cassetto, è stato trovato il rotolo della lunghezza di dieci metri, un pacco di buste sottovuoto, una macchina per sottovuoto, regolarmente funzionante ed un altro bilancino di precisione perfettamente funzionante.

IL MATERIALE

10 dosi di crack e 11 dosi di cocaina; una busta termosaldata sottovuoto contenente sempre cocaina. Altra era avvolta in un fazzoletto di carta, mentre ulteriore "neve" era in busta di cellophane. In tutto circa 140 grammi di sostanza stupefacente. Nella giornata di ieri l'uomo, che è rappresentato dall'avvocato Tony Ceccarelli, è dovuto comparire davanti al giudice delle indagini preliminari che ha convalidato l'arresto eseguito dai militari dell'Arma, applicando la misura degli arresti domiciliari. Ciò è stato possibile grazie al fatto che il trentenne risulta incensurato.Le attività dei carabinieri nel contrasto allo spaccio proseguono anche nei giorni a venire, considerato che il mercato è molto fiorente e sempre più insospettabili vengono coinvolti nello spaccio.Ma. Mi.