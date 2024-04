Minaccia e ferisce un carabiniere dopo aver litigato con un vicino: arrestato meccanico

Offende minaccia e spintona i carabinieri, gridando: «Vi ammazzo tutti, mi avete rovinato la vita». Uno dei militari viene ferito a una spalla, con prognosi di venti giorni. Arrestato A. F., meccanico di 55 anni, per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento di beni immobili dello Stato.

L’episodio si è verificato sabato notte a Pescasseroli. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castel di Sangro hanno fermato l’uomo dopo la segnalazione di un residente. Tra i due ci sarebbe stata una discussione. I militari hanno subito notato il comportamento sospetto dell'uomo, che si è rivelato essere sotto l'influenza dell'alcol. Il 55enne ha reagito con ostilità nei confronti delle forze dell’ordine, rifiutandosi di sottoporsi all'etilometro e assumendo un atteggiamento sempre più aggressivo. In base alla ricostruzione degli inquirenti, la situazione sarebbe degenerata, quando il meccanico ha iniziato ad aggredire fisicamente i carabinieri, dopo averli minacciati.

Durante la colluttazione che ne è seguita, uno dei militari ha riportato un trauma alla spalla.

Condotto al pronto soccorso dell'ospedale di Castel di Sangro, i sanitari dopo avergli fornito le cure necessarie lo hanno dimesso con una prognosi di venti giorni. Anche all’interno della caserma di Pescasseroli, l’uomo avrebbe danneggiato alcuni strumenti, in dotazione all’Arma. Di fronte a tale violenza e ostilità, i carabinieri hanno così proceduto con l'arresto in flagranza di reato. Su disposizione del magistrato di turno del Tribunale di Sulmona, il 55enne è stato posto ai domiciliari, in attesa della convalida dell'arresto e del rito direttissimo, che si svolgerà martedì, in mattinata. Secondo la difesa, il comportamento impetuoso del meccanico sarebbe stato scatenato da una situazione familiare particolarmente complessa. Sempre secondo i difensori, l'uomo, fortemente provato emotivamente dopo aver partecipato a una festa di battesimo e nella concitazione sarebbe caduto, accidentalmente, addosso al carabiniere.