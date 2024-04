Venerdì 19 Aprile 2024, 10:08

Era la notte del primo settembre dello scorso anno quando, a bordo di un'auto, causò un incidente stradale a due passi dal centro di Latina, colpendo un ragazzo in scooter che finì all'ospedale in codice rosso. Al volante di una macchina non assicurata, l'uomo alla guida non solo aveva la patente la patente revocata, ma era anche sotto l'effetto di droga. Nei giorni scorsi, otto mesi dopo quella notte, per lui sono scattati gli arresti domiciliari. L'ordine di custodia cautelare nei suoi confronti è stato eseguito nelle scorse ore dagli agenti della sezione di polizia stradale di Latina, gli stessi che intervennero quel venerdì sera di fine estate del 2023.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'incidente si era verificato all'incrocio tra via Priverno e via Isonzo, non lontano dal cuore del capoluogo, e aveva visto coinvolti uno scooter con in sella un giovane e l'auto guidata dall'uomo. A causa di una mancata precedenza il ragazzo sulle due ruote era rovinato a terra, rendendo necessario l'intervento di un'ambulanza del 118. Era stato quest'ultimo, infatti, a riportare le conseguenze più gravi: vale a dire una serie di fratture e contusioni che avevano reso necessario il suo trasferimento in codice rosso all'ospedale Santa Maria Goretti. Insieme ai paramedici, quella notte raggiunsero l'incrocio dove si era verificato l'incidente anche gli agenti della polizia stradale di Latina, sul posto insieme a quelli della squadra Volante della questura. Erano stati gli uomini dell'allora comandante Gian Luca Porroni ad occuparsi dei rilievi, cercando di ricostruire la dinamica che aveva portato allo scontro. Tuttavia, i poliziotti accertarono fin da subito che l'auto sulla quale l'uomo era al volante era sprovvista di assicurazione, ma soprattutto al suo conducente era stata revocata la patente. Due violazioni gravissime alla quale si aggiunse poi la più pesante di tutte: sottoposto come da prassi agli esami tossicologici, l'uomo alla guida si rivelò positivo alle droghe, in stato alterazione psicofisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti.Otto mesi dopo quella notte è arrivata nei giorni scorsi l'ordine di custodia cautelare ai domiciliari nei suoi confronti, un individuo già noto alle forze dell'ordine e soprattutto recidivo a questo tipo di condotta, per il quale tale provvedimento è scattato dunque in relazione all'estrema pericolosità del suo comportamento. Un segnale forte, quello della Polstrada, nei confronti di coloro che si mettono alla guida sotto l'effetto di alcol o droga, spesso causando incidenti stradali che purtroppo, il più delle volte, si rivelano dall'esito grave.