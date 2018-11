Foligno, Luca Innocenzi è il miglior cavaliere d'Italia. Dopo la doppietta alla Giostra della Quintana di Foligno arrivato un altro primato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Luca Innocenzi è il miglior cavaliere d’Italia. E’ quanto è stato decretato ieri a Palazzo Candiotti, sede dell’Ente Giostra della Quintana, in occasione della cerimonia di premiazione della seconda edizione del “Miglior Cavaliere d’Italia”. Si tratta del prestigioso riconoscimento ideato dall’aretino Roberto Parnetti tramite il progetto “Si dia Inizio al Torneamento - Giostre, Quintane e Palii d’Italia”, unico nel suo genere in ambito nazionale che, dal 2007, vede incluse città sedi di rievocazioni storiche cavalleresche. Il riconoscimento, una “Pergamena d’Autore” quest’anno realizzata dal pittore di Sulmona Giuseppe di Camillo, è riservato a tutti i cavalieri che, nel corso del 2018, hanno vinto le varie Giostre e Quintane che sono state suddivise in due categorie: “giostre storiche” (dove il cavaliere partecipa in rappresentanza di un Quartiere, Rione, Contrada ecc. indossando un costume storico), e “giostre non storiche” (ovvero quelle giostre dove il cavaliere partecipa a titolo personale e senza indossare costumi storici). Per questa edizione sono state censite un totale di 68 manifestazioni di cui 51 Giostre Storiche e 17 Giostre non storiche con un totale di 81 cavalieri inseriti nella classifica per il “Miglior Cavaliere”, 15 per la categoria “Miglior giovane under 18”, 16 per la “Miglior Amazzone”, 85 per la categoria “Binomio più vittorioso” e 52 per la categoria “Proprietario cavallo più vittorioso”. Ecco, quindi, la classifica finale: Miglior Cavaliere 1 Luca Innocenzi, 2 Diego Cipiccia, 3 Alessandro Candelori - Miglior Giovane under 18 1 Lorenzo Melosso, 2 Tommaso Suadoni, 3 Tommaso Finestra - Miglior Amazzone 1 Francesca d'Aurelio, 2 Nicoletta Vari, 3 Nicoletta Felici - Binomio più vittorioso Alessandro Candelori con Zio Jonny - Scuderia più vittoriosa Terziere Santa Maria di Narni e Proprietario del cavallo più vittorioso Alessandro Candelori.