San Gemini, Giostra dell'Arme: infortunio durante le prove ufficiali

SAN GEMINI Una gamba rotta. Questo il responso per il cavaliere Jacopo Rossi, in gara con il rione Piazza, che ieri pomeriggio durante le prove è caduto da cavallo. Per lui, rottura di tibia e perone.

«Rossi - ha spiegato il sindaco Luciano Clementella - è caduto durante la fase di riscaldamento. Abbiamo convocato subito una riunione con i responsabili della pista e il presidente dell'ente palio per valutare il da farsi».

Dopo l'incontro le prove sono riprese.

«Il tracciato della corsa è particolare - presegue Clementella - ci sono due rettilinei e le curve hanno un raggio molto stretto. Se il cavallo prende troppa velocità il rischio di caduta ovviamente aumenta. Per questo abbiamo raccomandato a tutti di non spingere al massimo (quando sono riprese le prove i tempi del percorso stavano sui 20 secondi anzichè i 15 ndr) e abbiamo provveduto a far "smuovere" la terra della pista, in modo che il cavallo istintivamente rallenti».

Da programma la gara cominicerà oggi alle 14,30.