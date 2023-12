Montesilvano, morto il pasticciere Dante Pierdomenico, Ciampi lo aveva nominato Cavaliere

Lutto nel commercio a Montesilvano per la scomparsa di Dante Pierdomenico, 77 anni, fondatore della storica Pasticceria Dante, indirizzo sicuro per palati fini in via Verrotti. Il suo locale ha fatto notizia più volte anche per le fortunate vincite al Superenalotto o altri giochi, Dante sapeva di portare fortuna. L’ex sindaco Renzo Gallerati ha voluto salutarlo su Facebook in un post che ha raccolto decine di commenti di cordoglio. In particolare, Gallerati ha ricordato gli esordi di Dante «nei laboratori di pasticceria e gelateria dell’allora Teatro Pomponi a Pescara» facendo la spola con il trenino Fea da Loreto Aprutino.

Toccante anche il ricordo di quando il maestro pasticciere fu insignito del titolo di cavaliere al merito della repubblica dal presidente Carlo Azeglio Ciampi. «Sorriso per tutti e inarrestabile lavoratore che sapeva essere per tutti i suoi dipendenti e collaboratori un padre, un fratello, uno zio un cugino» ha scritto Gallerati. «Con Dante, pensammo al tipico “Dolce dei tre colli”...

un prodotto dolciario raffinato e sconosciuto ai più... Applaudì convintamente il suo collega pasticciere Giovanni Cerretani che fu premiato per la migliore proposta dell’inedito dolce. Generoso, altruista, leale ed instancabile. RIP, Cavaliere amico!». Dante Piedromenico lascia la moglie Antonietta e la figlia Anna. I funerali si tengono oggi alle 14,30 nella chiesa della Visitazione in via Carlo Alberto Dalla Chiesa. Poi la tumulazione nel cimitero di Loreto Aprutino.