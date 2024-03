Quintana, il Cassero cerca il cavaliere

FOLIGNO - Quintana, il 20 aprile ci saranno le previsite in vista della Giostra de La Sfida che andrà in scena il 15 giugno al “Campo de li Giochi”. E c’è ancora un tassello da completare. Si tratta del cavaliere che correrà per il Cassero dopo lo stop a Luca Innocenzi. Radioquintana racconta che gli scout della Torre Merlata stanno lavorando per individuare chi sarà il sostituto di Innocenzi. Il nuovo cavalier Pertinace potrebbe esser individuato tra una rosa di papabili che parla di Pierluigi Chicchini, di qualche nuova leva proveniente dal Master Cavalieri di Giostra. Chicchini ha vestito fino allo scorso anno i colori del rione Croce Bianca e da dopo La rivincita 2023 lo stesso rione aveva annunciato la cessazione del rapporto col cavaliere. Al suo posto correrà Lorenzo Savini che è il nuovo cavalier Fedele. Nell’ipotesi Chicchi c’è da sciogliere il nodo del vincolo col Croce Bianca. Solo il conseguente “svincolo” darebbe il via libera al suo eventuale ingresso al Cassero. Altro nome ipotizzabile, ma difficilmente concretizzabile, è quello di Alessandro Candelori ex Baldo del rione Morlupo dal 2021 al 2023. Al duo posto è stato scelto Mario Cavallari. Difficilmente perché Candelori avrebbe appeso la lancia al chiodo e anche per lui ci sarebbe comunque la questione vincolo svincolo. Appare invece più facilmente percorribile un altro tipo di strategia. C’è, infatti, da poter attingere al vivaio dei cavalieri che studiano e si allenano al Master che ha come docenti Lorenzo Paci e Ranieri Campello. Dopo la preselezione che si è svolta il 10 febbraio scorso sono stati ammessi a partecipare alla terza edizione del “Master Cavalieri di Giostra”: Vittorio Guidolin, Mattia Ambrosin, Lorenzo Mariotti, Riccardo Quintili e Adalberto Rauco.

E tra questi nomi potrebbe esserci il nuovo Pertinace. Al momento è comunque, sia che si tratti di cavalieri senza sella o di allievi del Master, tutto da definire. Ma c’è anche una ulteriore via da testare. Il riferimento è alle alle Giostre, come Narni, San Gemini per l’Umbria o Moie, Servigliano Ascoli guardano alle Marche. Qualche voce di corridoio suggerirebbe di sondare proprio San Gemini dove ci sarebbe un valido cavaliere, Luca Paterni che lo scorso anno, difendendo i colori di Fraporta è stato incoronato come miglior cavaliere della 55esima edizione della Corsa all’Anello di Narni. Il 20 aprile, come detto, ci saranno le previsite dei cavalli e non è escluso che a ridosso di quella data, o già in quella stessa sede, possa esser sciolto il nodo che darà un nome al cavalier Pertinace che per il 2024 correrà per il rione Cassero. Dalla contrada della Torre Merlata, guidata dal priore Fabio Serafini, in questa fase, e non potrebbe essere diversamente, bocche più che cucite. Trapela solo che qualche riunione di Consiglio per affrontare la questione ci sarebbe stata ma ancora non s’è arrivati alla fumata bianca. Pur se se nel riserbo più stretto quelli in corso sono giorni febbrili per il rione di via Cortella per arrivare pronti per tempo per affrontare al meglio la Giostra della Quintana de La Sfida del 15 giugno prossimi.