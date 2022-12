Venerdì 16 Dicembre 2022, 09:14

FOLIGNOI - Giostra della Quintana, si muove il mercato cavalieri. Il rione Ammanniti ha arruolato Mattia Zannori, per lungo tempo cavaliere del rione La Mora. Un importante colpo di mercato quello messo a segno dal rione guidato dal priore Federico Fiordiponti. Il Morlupo, invece, ha riconfermato Alessandro Candelori, il Contrastanga del priore Carlo Mattioli ha ridato fiducia a Daniele Scarponi. Riconferma anche al rione Pugilli che punta ancora sul Cavalier Moro dell’Aquila Nera Nicholas Lionetti. Riconferma anche al Cassero del priore Fabio Serafini che continua a puntare su Luca Innocenzi. Il rione Spada ha invece effettuato un cambio di cavalcatura annunciando come nuovo “Cavaliere Audace Tommaso Finestra. Tommaso è stato fortemente cercato e voluto, per la sua determinazione e le sue doti tecniche. La sua giovane età apre un nuovo ciclo, supportato da un progetto importante e ambizioso, in collaborazione con la nostra Scuderia. Il Consiglio e tutto il popolo giallonero gli danno un caloroso benvenuto, buon lavoro Cavaliere Audace”. Ulteriore riconferma anche al Badia, rione guidato dal priore Filippo Pepponi dove: “Forti di un rapporto umano e professionale profondo, il Consiglio ha rinnovato la fiducia per tutto il mandato a Lorenzo Melosso, cavaliere con il quale il rione potrà proseguire il lavoro di crescita”. Nessuna sorpresa anche dal Giotti dove Massimo Gubbini, vincitore della Giostra della Sfida del settembre scorso è pronto anche per le Quintane del prossimo anno. Restano da coprire due caselle we cio quelle del rione La Mora e del Croce Bianca. Per quest’ultimo rione, guidato dal priore Andrea Ponti, la Commissione Tecnica è al lavoro: “Con l’obbiettivo di rimanere sempre competitivi e di aggiungere nuovi allori all’albo d’oro, l’aspetto tecnico rionale viene affidato all’esperienza di Andrea Ponti, Carlo Carini e Gabriele Nacca. A loro il compito di ingaggiare il nuovo cavalier Fedele in vista delle giostre del 2023”. e c’è chi dice che dopo l’addio allo Spada in via Butaroni potrebbe arrivare Pierluigi Chicchini. Anche il rione La Mora sta lavorando all’individuazione del cavaliere dopo il passaggio di Mattia Zannori all’Ammanniti. Intanto si continua a lavorare in vista della tornata elettorale che porterà al rinnovo delle cariche all’Ente Giostra della Quintana. L’anno nuovo si aprirà con il voto per il rinnovo del Comitato Centrale. L’appuntamento elettorale è per il 13 gennaio e le candidature dovranno essere presentate entro il 5 gennaio prossimo. In attesa del responso delle urne, dando seguito ai previsti obblighi statutari, sono state fissate le date della Giostra della Quintana 2023. Per La Sfida il Corteo Storico delle Rappresentanze rionali è in programma per il 16 giugno e la Giostra si terrà invece, il 17 giugno. Per La Rivincita: Corteo, 16 settembre; Giostra, 17 settembre. Per il rinnovo delle cariche dell’Ente Giostra sono già al lavoro gli scout di Palazzo. Non sarebbero previsti, ma sul punto si dovrà attendere l’ufficialità, particolari stravolgimenti. C’è da dire, però, che qualche cambiamento sarebbe nell’aria.