Gubbio, i Ceri Mezzani accendono la passione dei giovani

GUBBIO - Largo ai giovani perché oggi (domenica 19 maggio) sono di scena i Ceri Mezzani e dunque la scena se la prendono gli adolescenti e dintorni. Il copione ricalca il 15 maggio, con l’Alzata in piazza Grande intorno a mezzogiorno e la corsa per le vie cittadine dalle 18, fino a salire dai ripidi tornanti di un chilometro e 800 entri sul monte Ingino verso le 20 con l'ingresso nel chiostro della basilica di Sant'Ubaldo e la speranza di non rivedere gli eccessi e le tensioni di mercoledì scorso proprio davanti la basilica.

I Capitani sono Emanuele Fiordelli e Daniele Brunetti, mentre i Capodieci eletti sono Riccardo Ciacci per Sant’Ubaldo (con Leonardo Vispi Capocetta) della manicchia (zona) di San Pietro-Sant'Agostino, Daniele Giombini di San Giorgio (Roberto Pedini Capocetta) della manicchia di Padule e Pietro Sannipoli di Sant’Antonio per Sant’Antonio (Matteo Monacelli Capocetta) della manicchia interna (cittadina).