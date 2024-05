Dà fuoco ai vestiti in casa, punta un coltello contro i genitori e poi minaccia di buttarsi dal balcone: arrestato un 35enne di Corciano

PERUGIA - Minaccia padre e madre con un taglierino, butta alcol su un mucchio di vestiti e poi gli dà fuoco. Tutto all'interno di casa, dove ha iniziato a distruggere arredamento e suppellettili. Minuti di follia e di paura, finiti con la minaccia di togliersi la vita e poi con l'arresto. Ecco cosa è successo in un'abitazione di Corciano dove è stato necessario l'intervento della polizia, dopo una chiamata disperata al numero unico di emergenza. Gli agenti sono arrivati alla porta dietro la quale c'era stata un'accesa lite familiare e, dopo aver sentito le vittime e salvato anche il loro aggressore, hanno arrestato un 35enne per maltrattamenti in famiglia e anche per tentata estorsione.

Secondo quanto riportato da via del Tabacchificio, infatti, il 35enne sarebbe dedito all’uso di sostanze stupefacenti, una dipendenza per cui avrebbe chiesto per l'ennesima volta denaro al padre.

Che però gli ha detto no, scatenando la furia del figlio. In base alla denuncia, il 35enne sarebbe impazzito di rabbia, minacciando i genitori con un'arma da taglio e arrivando a dare fuoco ad alcuni capi di abbigliamento, che aveva precedentemente cosparso di liquido infiammabile. Abbastanza per costringere il padre, terrorizzato, a chiamare il 112. Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato il 35enne – visibilmente agitato – sul balcone dell’abitazione che minacciava di buttarsi nel vuoto: l'uomo però è prontamente bloccato dai poliziotti e accompagnato in ospedale, dove ha rifiutato il ricovero. Per questi motivi, è stato arrestato, con il provvedimento convalidato dal gip che ha disposto nei suoi confronti il divieto di avvicinamento alla famiglia.