Foligno, Giostra della Quintana: per il 2019 lo Spada ricoferma il cavaliere Daniele Scarponi

FOLIGNO - Giostra della Quintana, Daniele Scarponi per il 2019 sarà ancora il cavaliere del rione Spada. Ecco la nota ufficiale della contrada guidata dal priore Alessio Castellano: «Il Consiglio del rione Spada - viene spiegato - riunitosi lunedì sera ha riconfermato, con voto unanime, il cavaliere Daniele Scarponi quale portacolori dello Spada per le prossime Giostre del 2019. Il Consiglio ribadisce così la sua totale fiducia nei confronti di Daniele Scarponi in un’ottica di collaborazione, lavoro e comune impegno per il futuro».

