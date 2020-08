Foligno, Circolo Tennis: un progetto per crescere e guardare al futuro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Il Tennis Club Foligno, con i suoi 300 soci, ha voglia di crescere e lancia un progetto che riassumere i valori del sodalizio, aggregazione, formazione, crescita, sport e volontà di migliorare gli spazi. A spiegare di cosa si tratta ci hanno pensato il presidente Luca Brufani e il Consigliere Valerio Battaglia. “Con il consiglio – spiegano Brufani e Battaglia – abbiamo intrapreso un ragionamento che punta a migliorare gli spazi comunali che accolgono il Tennis Club Foligno, realtà nata nel 1930. Miglioramenti che guardano anche, e non potrebbe essere altrimenti, anche all’impiantistica. Il progetto che abbiamo approfondito si muove nell’alveo di un bando , emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Ufficio Sport, sul tema “Sport e Periferie 2020 per la individuazione degli interventi da finanziare nell’ambito del fondo Sport e Periferie”. C’è una grande possibilità – proseguono – che può portare ad ottenere contributi fino a 700mila euro. Come consiglio del Circolo tennis Foligno ci siamo rimboccati le maniche ragionando su fatti concreti e cose da realizzare che siano fattibili e che portino a soluzione anche problemi piccoli e grandi che andrebbero a dare vantaggi a tutti. E lo abbiamo fatto ragionando proprio sull’importanza che ricopre in città e nel panorama regionale e nazionale il Circolo Tennis. La struttura è di proprietà comunale e in questo cammini di crescita per la collettività non saremo soli. Il Bando, infatti, prevede la possibilità che la realtà sportiva partecipante possa farlo in compartecipazione con l’ente Pubblico. Noi giochiamo in casa e quindi la compartecipazione con il Comune sarebbe il passo naturale da compiere e che, e ne siamo sicuro, sarà compiuto. Il Circolo Tennis di Foligno, come tutti sanno, non è una semplice struttura sportiva, ma una realtà aggregativa, formativa e di crescita che è anche un pilastro fondante – ricordano – dell’identità cittadina. Non va poi dimenticato che siamo anche una struttura che diffonde da sempre la cultura sportiva e che mette in pratica – concludono Brufani e Battaglia – i sani valori che si tramandano di generazione in generazione”. Un progetto ambizioso, quindi, quello su cui sta lavorando il Circolo Tennis Foligno che ruota intorno ai valori dello sport e alla presenza del sodalizio in città. Un concetto che vede un possibilità importante di sviluppo attraverso un’azione compartecipata che guarda al futuro.