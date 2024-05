Giovedì 30 Maggio 2024, 08:47

Si scalda il mercato dell’Acf che ha praticamente concluso alcune importanti operazioni di mercato. La prima è quella riguardante il numero nove Simone Tomassini, quest’anno 14 centri con la Samb nel girone F della serie D, mentre nella stagione precedente 15 realizzazioni con la maglia dell’Orvietana sempre in serie D.

Tomassini ha realizzato ben 105 reti in carriera con le maglie di Foligno (con cui ha esordito in C), Matelica, Aquila Montevarchi, Follonica Gavorrano, Rimini, Gualdo Casacastalda e Pineto. Ma non finisce qui perchè il ds Petterini ha praticamente concluso l’accordo con un altro ex falchetto. Si tratta del difensore classe ‘98 Lorenzo Schiaroli, in questa stagione al Livorno, che vanta complessivamente oltre duecento presenze in D tra Gubbio, Aquila Montevarchi, Foligno, Campodarsego, Torres, Lornano Badesse, Fano e Grosseto.

Altro giocatore che interessa la società biancazzurra è Lorenzo Belli, classe ‘93, ex falchetto della stagione 21-22, che nelle ultime due stagioni ha indossato la maglia del Trestina. L’esperto esterno offensivo nato ad Umbertide, vanta oltre 200 presenze in categoria.

Privi di fondamento i rumors riguardanti l’approdo in biancazzurro di un altro ex falchetto, l’esterno Stefano Giacomelli, quest’anno uno dei protagonisti della promozione in serie B con la maglia del Mantova.

Infine, sul lato dirigenziale, la Fulgens potrà contare anche sull'esperienza di un folignate doc. E’ ufficiale l’arrivo a Sportella Marini di Giancarlo Mancinelli a dar man forte all’area organizzativo logistica.

Per quanto riguarda invece il Foligno Calcio, è stato annunciato l’ingresso in società dell’imprenditore Stefano Fabiani che ricoprirà la carica di vice presidente.