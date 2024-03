Roma Polo club, U.S. Polo Assn. è sponsor ufficiale: il brand americano sosterrà il club romano per tutto il 2024

U.S. Polo Assn., il marchio ufficiale della United States Polo Association (USPA), l'ente che governa lo sport del polo negli Stati Uniti, è ufficialmente sponsor del Roma Polo Club per tutto il 2024. Il Roma Polo Club, nel cuore del quartiere Parioli nel pieno centro di Roma, è il più antico dei circoli italiani. Fondato negli anni ’30 e divenuto punto di riferimento per lo sport del polo in Italia grazie alla sua storia, il Roma Polo Club è tutt’oggi palcoscenico per i più importanti tornei organizzati nella penisola.

Il circolo dispone di un campo gara e uno di allenamento, oltre a scuderie, piste in sabbia e tondino, spogliatoi e un’affascinante club house dotato di un ottimo ristorante in cui poter pranzare e cenare godendosi lo spettacolo del polo e una piscina immersa nel verde.

Il Presidente del Roma Polo Club è Stefano Giansanti, Capitano della Nazionale Italiana di Polo, anch’essa supportata, ormai da diversi anni, dal brand U.S. Polo Assn. che ha commentato così questa partnership: “Sono molto contento di iniziare questa collaborazione con U.S. Polo Assn. al fine di promuovere il polo in Italia.

Il Roma Polo Club è il più antico circolo di polo in Italia e ha una lunga tradizione nel promuovere questa attività riconosciuta anche dal Coni con l’assegnazione proprio quest’anno della stella al merito sportivo”. Il brand americano diviene così fornitore ufficiale dell’abbigliamento del Club, vestendo tutto lo staff organizzativo. Il Roma Polo Club diventa il quartier generale in Italia di U.S. Polo Assn., dove poter ospitare clienti, giornalisti, influencer e personaggi del mondo dello spettacolo e trasmettere loro i valori di uno sport unico, facendo vivere un’esperienza da ricordare in una location ricca di storia, nel cuore di Roma.