Giovedì 30 Maggio 2024, 09:02 - Ultimo aggiornamento: 09:04

Infedeli al lavoro, vengono licenziati. Succede alla Asl 1 dove si mettono in fila due casi di dipendenti che hanno perso il posto di lavoro per motivi di carattere disciplinare. Il caso più eclatante è quello di un autista dell’Azienda sanitaria del Perugino (la Asl 1) che è stato licenziato in tronco perché con la scheda carburante invece di rifornire i mezzi della Asl (le ambulanze), faceva il pieno alla sua automobile. L’altro è un Oss dell’ospedale di Assisi che si presentava in corsia non rispettando l’orario di lavoro. Un caso, di fatto, di assenteismo. L’autista, in servizio al presidio di Castiglione del Lago, faceva il pieno nella stazioni di servizio dove veniva accettata la scheda carburante della Asl 1, ma non alle ambulanze. La pistola del diesel riforniva la sua auto. L’autista è caduto nella rete dei controlli. Periodicamente l’azienda sanitaria (naturalmente non solo quella di Perugia) fa i controlli sui spese e consumi dei mezzi. Ed è emersa da lì qualche anomalia. Magari c’è anche chi ha scoperto come si muoveva il furbo e ha messo la pulce nell’orecchio alla catena di comando. Fatto sta che dopo un’indagine interna è scattata la segnalazione alle forze dell’ordine. Il cerchio dell’indagine si è chiuso lo scorso dicembre nella maniera più semplice: con l’acquisizione delle telecamere di sicurezza della stazione di servizio, il dipendente infedele è stato inchiodato. Aperto il provvedimento disciplinare, denunciato per peculato dai carabinieri e segnalazione anche alla Corte dei Conti come prevede la prassi. Le cifre non sono elevate (80 euro la prima volta e novanta la seconda), i pieni per cui c’è la prova tv sono due, ma non è escluso che sia successo anche in precedenza. E in questo arrivano in soccorso proprio i controlli interni della Asl sul consumo di carburante dei mezzi di soccorso. La procedura del licenziamento in tronco, a quel punto, non poteva non essere attuata. Per il dipendente infedele, un 42 enne di origine toscana, l’unica strada per provare a riottenere il posto è quello del ricorso al giudice del lavoro. Non è andata meglio a un Oss dell’ospedale di Assisi (delibera 599 del 23) che nei giorni scorsi si è visto recapitare una lettera di licenziamento per le troppe assenze e per gli ingressi al lavoro senza rispettare l’orario. Di fatto un assenteista. L’uomo è stato richiamato con più di un provvedimento disciplinare. Ma visto che non ha cambiato il suo atteggiamento, l’Azienda sanitaria ha deciso per l’ultimo passo. Le assenze improvvise creavano un grande disagio al reparto in cui l’operatore socio sanitario (Oss in sigla) lavorava. E così, dopo i vari richiami, l’uomo ha preso il posto di lavoro. Ma stavolta il licenziamento è stato con preavviso. Formula meno tosta del licenziamento in tronco. L’azienda che intende licenziare un dipendente, infatti, deve comunicarlo per iscritto al lavoratore con un certo anticipo. Il preavviso è il tempo che trascorre tra la lettera di licenziamento e l’ultimo giorno effettivo di lavoro e permette al dipendente licenziato

IL PRECEDENTE

I due casi si licenziamento alla Asl 1 si aggiungono a quello dell’infermiere licenziato dall’Azienda ospedaliera di Perugia violenza sessuale su due pazienti. La violenza sessuale commessa in ospedale, le sentenze di condanna e, dopo le sospensioni dal servizio, arriva il licenziamento in tronco. Senza preavviso e senza passi indietro. Perché un posto pubblico anche se a tempo indeterminato non è evidentemente per sempre, se nel frattempo si subiscono condanne per reati gravi come gli abusi sulle pazienti. È quello che è successo a un infermiere dell’ospedale Santa Maria della Misericordia licenziato con una delibera del direttore generale Giuseppe De Filippis: dall'11 maggio non ha più un lavoro. Mandato via per le violenze raccontate da due pazienti, palpeggiate durante un prelievo di sangue e la misurazione della temperatura. Il primo episodio è del 2009, con l’uomo – oggi 42enne – che era stato assunto nell'ospedale di Perugia soltanto l’anno prima. La seconda violenza, invece, è del 2012, con la vittima all'epoca ventenne che raccontò subito l'umiliazione e la paura, arrivando così a farlo condannare, nel luglio 2021 a un anno e 9 mesi. Nel frattempo, l'infermiere era stato segnalato all'ufficio procedimenti disciplinari e sospeso dal servizio. Inizialmente per meno di un mese, «in attesa degli esiti del procedimento penale», come ricostruito nella deliberazione del dg. E l’uomo è rientrato al lavoro in attesa delle decisioni dei tribunali. Che sono arrivate e che hanno portato l’Azienda ospedaliera all’unica soluzione possibile: il licenziamento dell’infermiere accusato di violenza sessuale durante lo svolgimento delle sue funzioni. Adesso si aggiungono gli altri due casi con due licenziamenti da parte della Asl1.