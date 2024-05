Terni. Piediluco, Riccardo Dei Rossi eletto presidente onorario del Circolo canottieri

In occasione del II° Meeting nazionale di canottaggio sulle acque del lago di Piediluco, il Circolo canottieri locale su proposta del presidente Fabio Paparelli ha eletto presidente onorario Riccardo Dei Rossi (nella foto con Paparelli) campione olimpico, argento a Sydney nel 2000 e due volte campione del mondo, vanta una carriera brillante sia come ex atleta che come preparatore sportivo. «Ho iniziato la mia carriera a Piediluco dove ho trascorso anni bellissimi ed ora sento il dovere di restituire a Piediluco quanto ho avuto in gioventù. Faremo del Circolo canottieri un hub di formazione e preparazione di levatura internazionale». «L’ambizione – continua il campione- è quella di attrarre atleti da tutto il mondo, offrendo programmi di allenamento personalizzati e opportunità di ritiri durante la stagione invernale, grazie anche alle sinergie previste con il suo programma Travel Row, che unisce agonismo e bellezze naturali in tour altamente qualificanti». «Il Circolo canottieri- sostiene Paparelli- grazie anche al nuovo Pnrr, fortemente voluto dalla Fic e dalle istituzioni, avrà le strutture avanzate necessarie per ospitare stage, clinique, training camp, al servizio dell’economia territoriale.Punteremo a rafforzare le collaborazioni in essere con la Federazione, con il comune di Terni e con i nostri sponsor nell’ottica di posizionare Piediluco come destinazione di prima scelta». Dei Rossi offrirà la propria collaborazione per rafforzare la formazione giovanile ed espandere l'offerta educativa della scuola federale, già classificata come Top e fra le migliori in Italia.

