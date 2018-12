Foligno, avvocato denunciato per peculato e omissione di atti d ufficio. In azione la Guardia di Finanza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Denaro prelevato dal conto corrente amministrato senza giustificati motivi e rettemensili per cure sanitarie e assistenziali non versate alla residenza per anziani oveera alloggiata la persona che gli era stata data in affidamento. Questo è quantoportato alla luce dai finanzieri della Compagnia di Foligno, che hanno individuatol’illecito comportamento di un avvocato del Foro di Spoleto, in qualità di“amministratore di sostegno” incaricato dal Giudice Tutelare di accudire un anzianouomo incapace di provvedere autonomamente a se stesso, in quanto affetto dapatologie che ne hanno compromesso lo stato cognitivo e, quindi, bisognevole diassistenza continua.La figura dell’amministratore di sostegno, nominato dal Giudice tutelare competente,ha la finalità di offrire uno strumento di assistenza a chi si trovi nella impossibilità,anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.L’avvocato, quindi, avrebbe dovuto occuparsi dell’amministrazione patrimoniale edeconomica e provvedere ad ogni necessità dell’anziano, in collaborazione con ilpersonale della struttura che lo ospitava. Invece, il professionista non solo non si eracurato delle necessità dell’amministrato, ma si era addirittura appropriato di unasomma di denaro che è stata quantificata dai militari in circa 16.000 euro, rifiutandosidi consegnare la relazione di rendiconto inerente alla gestione del suo mandato,nonostante le sollecitazioni dell’Autorità Giudiziaria.Le indagini, scaturite da una segnalazione degli eredi, coordinate dalla Procura dellaRepubblica di Spoleto, hanno permesso di ricostruire, attraverso l’esecuzione diaccertamenti bancari e patrimoniali, gli aspetti della gestione del patrimoniodell’anziano da parte dell’amministratore di sostegno.Le indagini delle Fiamme Gialle si sono concluse con la denuncia per peculato (art.314 c.p.) e omissione o rifiuto di atti d’ufficio (art. 328 c.p.), per i quali l’avvocatorischia la reclusione fino a 10 anni, oltre che la radiazione dall’albo professionale.L’operazione conclusa, come altre, evidenzia la forte vocazione sociale della missione delle Fiamme Gialle a tutela dei cittadini.