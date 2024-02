Cassino, calci e schiaffi: aggredito per strada l'avvocato Roberto Angelosanto

Aggredito per strada l'avvocato Roberto Angelosanto: due costole rotte e trauma cranico. E' successo questa mattina, 28 febbraio 2024, poco dopo le 9.30 in corso della Repubblica a Cassino. A raccontare quanto accaduto è lo stesso avvocato Angelosanto (che è anche sindaco di Sant'Elia Fiumerapido).

"Mi trovavo nel bar caffe della Cultura, c'era anche un uomo nei dintorni che, non appena sono uscito, mi ha avvicinato e mi ha detto: "Non mi riconosci?".

Siceramente all'inizio non ho compreso, poco dopo sono stato colpito con uno schiaffo, poi sono caduto ed ho ricevuto ripetuti calci. Tutto è riconducibile ad una procedura di sfratto", dice. A soccorrere il legale i passanti che hanno allertato il 118 e ii carabinieri. Portato in ospedale gli è stato diagnosticata la rottura di due costole e un trauma cranico. "Sto predisponendo la querela contro la persona che mi ha aggeredito, controparte nel procedimento conclusosi da poco. Non è stato colpita la persona, ma l'avvocato che ha semplicemente fatto il proprio dovere, questo è inammissibile: non si può regredire alla barbarie, il diritto alla tutela dei diritti soggettivi è altra cosa".

Solidarietà al legale è arrivata dal presidente dell'ordine forense di Cassino. "Non è la prima volta che accadono situazioni del genere. Massima solidarietà all'avvocato Angelosanto che ha solo attuato il sacrosanto diritto alla difesa del suo cliente, prerogativa costituzionalmente riconosciuta. Metteremo in atto tutte le azioni volte a tutelare il collega e saremo parte civile in giudizio", ha dichiarato il presidente del Coa Giuseppe Di Mascio.