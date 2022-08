Festa del boscaiolo a Macchie di Amelia: il 24 agosto serata in musica con il gruppo ternano The Flashback

Amelia- E' iniziata ieri, lunedì 22 agosto, la ‘Festa del boscaiolo’ di Macchie di Amelia che si protrarrà fino al 28 del mese. Il programma dell’evento, organizzato dalla pro loco Macchie, prevede tutte le sere, dalle ore 19.30 in locali al coperto, la ‘taverna del boscaiolo’ con piatti tipici fra cui la polenta alla carbonara e il cinghiale alla cacciatora. Previsti anche spettacoli con inizio alle 21.30.

Domani, mercoledì 24 agosto è il turno del gruppo ternano The Flashback.

Il genere spazia dal rock al pop-rock, per poi espandersi a brani di musica italiana e dance anni 70 - 80 - 90. Il gruppo ha alle spalle l'esperienza di contest e serate di vario genere come la recente apertura di un live di una cover band torinese conosciuta a livello internazionale e la partecipazione arrivando in semifinale al Tour Music Fest.



Il gruppo è composto da quattro ragazzi ternani: Asia Latini (voce), Gabriele Cassetta (chitarra), Filiberto Rampiconi (basso) e Lorenzo Bericocchi (batteria): "E' un onore poter portare la nostra musica in giro soprattutto dopo il lungo periodo di chiusura forzata causa covid. Nel 2019 abbiamo registrato più di 40 serate, poi il vuoto totale. Questo per noi rappresenta un nuovo inizio. Ce la metteremo tutta per poter sorprendere il pubblico e farci conoscere il più possibile". Prossimi appuntamenti il 9 settembre a Spoleto e il 7 ottobre a Terni.