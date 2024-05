Diego D’Inzillo Carranza migliora il suo record regionale nei 3000 siepi Allievi

A Foligno prima giornata dei campionati di società all’insegna dei record e dei tanti miglioramenti. Risultati che proiettano la squadra maschile e quella femminile dell'#iloverun Athletic Terni al terzo posto nella classifica di società.



Nuovo record regionale nei 3000 siepi Allievi (barriera da 91 centimetri) per Diego D’Inzillo Carranza che corre in 9:55.60 togliendo 15 secondi al suo precedente primato di 10:10.50 siglato l’anno passato. Nei 400 metri Gloria Guerrini si conferma una garanzia e vince la gara Senior in 57.38. Affermazione anche per Stefan Ambarus nei 400 ostacoli Promesse in 55.50 mentre nei 100 metri si piazza al 9° posto in 11.32. Anna Bordoni si aggiudica il salto in alto Cadette con la misura di 1.40 mentre Jean Marc Diomande vince gli 800 metri Assoluti in 1:56.22 e si classifica quarto nei 1500 metri in 4:05.52. Tra le Juniores Ilaria Falciatori è prima nei 5000 Assoluti in 22:02.03 e settima nel salto in lungo (4.30).

Super prestazione di Ange Bertin Poggiani nei 400 metri, il tempo di 49.65 gli vale il secondo posto nella categoria Assoluti, con doppietta nei 200 metri e altro secondo posto in 22.33.

Sul podio Luca Capogrossi nella marcia 10000 metri Assoluti, secondo posto con 55:42.73 come anche Giulia Colarieti, seconda nei 1500 Assoluti in 4:54.07. Piazza d’onore anche per Alessandro Ferranti, secondo nel salto in alto Assoluti (1.70) e sesto nel salto triplo (11.23). Seconda anche Sofia Marcucci nei 3000 siepi Assoluti con il tempo di 11:56.23. Terzo posto per Francesca Bravi nella marcia 5000 metri Assoluti (31:33.08) e per Angelo Bruja nei 110 ostacoli Assoluti (17.78). Gradino più basso del podio anche per Marco Rosati nel salto triplo Assoluti (12.47) e ottavo posto nel salto in lungo (5.64).