Terni, ruba bottiglie di birra e aggredisce la barista: denunciata 23enne

TERNI - Ha fatto irruzione in un bar del centro infilando nella borsa alcune bottiglie di birra ma la barista se n'è accorta e l'ha invitata a pagare il conto.

Lei per tutta risposta ha dato in escandescenze, ha spaccato una bottiglia sul bancone ferendosi alle mani per poi aggredire la commessa, rimasta anche lei ferita.

Sul posto i carabinieri del radiomobile che hanno rintracciato la ragazza, una 23enne ternana denunciata per furto aggravato e lesioni personali.

Per lei, che ha seminato il panico nel bar nella zona di via Curio Dentato, anche la sanzione amministrativa scattata perché era ubriaca.