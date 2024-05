Per Ternana-Bari la conferma della trasferta vietata a chi viene dalla Puglia

A Terni, come è stato a Bari, limitazioni nella vendita dei biglietti per il settore ospiti dello stadio. In occasione della partita di ritorno dei playout di serie B, vale a dire Ternana-Bari che si gioca alle ore 20,30 di giovedì 23 maggio, i residenti in Puglia non potranno venire a Terni per assistere alla partita.

La decisione è stata confermata dalla Prefettura di Terni nel pomeriggio di venerdì 17 maggio, ma ribadisce quanto era stato deciso anche nella riunione del Gruppo operativo di sicurezza a Bari nei giorni precedenti alla partita di andata. Così come al San Nicola non potevano andare i residenti in Umbria, al Libero Liberati non possono andare quelli che risiedono in Puglia. Nel comunicato della Prefettura, spiegando le ragioni del provvedimento restrittivo, si fa presente anche quanto successo in occasione della partita di ritorno di campionato tra le due squadre nella stagione 2022-2023. Per l'esattezza nel marzo 2023, quando dopo la gara tra Ternana e Bari al Liberati ci furono disordini prima della gara tra sostenitori delle due fazioni, dopo che alcuni tifosi di Bari avevano dato fuoco a uno striscione del tifo rossoverde.Che la sfida tra la Ternana e il Bari fosse tra quelle da considerare a rischio, lo aveva stabilito, sempre prima della gara di andata del San Nicola anch l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, demandando agli organi locali preposti (i Gos di Bari e di Terni e le due prefetture) ogni decisione legata a restrizioni nei confronti delle tifoserie.