Terni, l'associazione "Ce senti cerqua" di nuovo insieme in nome della solidarietà

“Famo merenna assieme? Il gruppo facebook “Ce senti cerqua”, nato sotto pandemia da una sinergia tra Florio Giontella e Sabrina Galletti, che ad oggi conta più di cinquemila iscritti, sta preparando il terzo “arduno” per sabato pomeriggio, dalle ore quindici, presso la chiesa della Immacolata Concezione, alla Polymer. Dopo la casa di Aladino, l'A.U.C.C. e gli Special Olympics, questa volta la raccolta fondi sarà a favore della mensa dei poveri gestita dall'associazione San Martino. Le famiglie in difficoltà economiche continuano a crescere e i fondi a disposizione non sono adeguati alle richieste di aiuto. Con dieci euro, si avrà diritto al cestino della merenda con dentro un panino, un dolcetto, acqua e caffè. Tra una parola in dialetto, un oggetto del passato ritrovato nei cassetti della nonna e una ricetta su come si preparano i fegatelli, i cerquaroli si tengono compagnia, non perdendo di vista le cose importanti. Nell'incontro di sabato verrà presentato il progetto “ConsulTerni”, una piattaforma di supporto e crescita per tutti i ternani in difficoltà che non sanno dove rivolgersi per problemi di ordine medico, psicologico, professionale (verranno organizzati corsi di formazione, sia in presenza, che on line) e legale. A questo proposito, è stata stretta una collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Terni che, tramite lo “sportello del cittadino” e la commissione relativa all'ammissione al “Patrocinio a spese dello Stato”, metterà a disposizione suoi professionisti, per l'ascolto di tutti gli associati e non solo.

Sono presidi a disposizione della collettività esistenti da anni, ma poco sfruttati dalla cittadinanza. Sarà sufficiente telefonare alla segreteria dell'Ordine degli avvocati, allo 0744/309558-300140 e sarà fissato immediatamente un appuntamento. All'interno del progetto vi è anche una scommessa da vincere, un progetto ambizioso che è il sogno dei soci fondatori: la edificazione della “Casa accoglienza ConsulTerni - progetto dormitorio 4.0”. Una struttura per accogliere chi si troverà in momenti di difficoltà. Come al primo “arduno”, interverranno artisti e ternani veraci che hanno voglia di dedicare del tempo alla causa. Si esiberanno: Fabio Ceccarelli con la sua fisarmonica, che è il musicista scelto da Piovani e Benigni per la colonna sonora del film, premio oscar, “La vita è bella”; Graziano Faina, con gli attori della “Nuova Compagnia Città di Terni”; Alberto e Paolo Bonifazi jukebox viventi. Verrà presentato il libro di Stefano Lupi “Tra la strada e la luna”, ritratti di personaggi ternani “sconosciuti ma famosi”, i cui proventi, derivanti dai diritti d'autore, saranno devoluti dall'autore interamente all'associazione. I biglietti possono acquistarsi in prevendita presso: Times store, Corso Vecchio, 121; Mirimao foto, Via dei Castelli, 9; Met, Piazza Tacito; Edicola Cardeto, Via C. Battisti. Si possono acquistare anche senza poi recarsi all'evento...a buon intenditore, poche parole.