Terni, l'estate dei bambini di Aladino all'insegna dello stare insieme

Terni- Anche questa estate l’associazione Aladino ha dato supporto alle famiglie dei più piccoli per garantire la partecipazione alle attività estive insieme ai loro pari.

23 tra bambini e ragazzi tra i 3 e i 17 anni hanno trovato la loro risposta personalizzata: i più piccoli nei classici campus estivi insieme ai coetanei, per i più grandi anche stage di alternanza scuola-lavoro dove Aladino ha fatto da facilitatore tra scuola ed impresa per garantire un inserimento appropriato.

“La volontà di Aladino - spiega la vice presidente, Carla Paladino - è stata quella di costruire situazioni tranquille, in piccoli gruppi, senza confusione, dove ogni bambino potesse godere appieno di una inclusione gioiosa, attenta e partecipativa. Lo sforzo dell’associazione si è concentrato a dare risposte personalizzate e calibrate sulle necessità di ognuno, garantendo che i bambini e ragazzi partecipassero ad attività inclusive scegliendo tra le tante opportunità della città fuggendo da situazioni troppo caotiche.

L’inclusione - aggiunge Carla Paladino - è stata garantita a tutti predisponendo l’assistenza di personale specializzato dedicato attraverso gli operatori messi in campo dall’associazione Aladino, ma anche dal Comune e dalla Asl, che ringraziamo per la disponibilità”.

Aladino ha organizzato anche uscite ed eventi dedicati a tutte le famiglie per aiutare quelle con figli con disabilità a condividere le loro esperienze e uscire dall’isolamento in cui a volte sono costrette.

L’associazione ringrazia “gli sponsor, Coop Actl, Asd Un Cavallo per Amico, Tonic, asilo il Paese dei Balocchi, Auser, Aice per l’accoglienza e la flessibilità dimostrata nei confronti dei bambini e ragazzi di Aladino e il Cesvol che, col progetto New Generation Community sostenuto da Con I Bambini nell’ambito del fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile, ha concorso a sostenere le iniziative estive”.