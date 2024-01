A Terni la Befana arriva pure in E-bike

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Terni - La Befana nella conca arriva pure in E-bike. Mercoledì 3 gennaio, invece, il comune di Terni in collaborazione con ile con l’associazioneè stato organizzato un pomeriggio di giostre gratis dalle 15,30-17,30 rivolto ai bambini e ragazzi svantaggiati e per il mondo della disabilità.Per quanto riguarda la festa della, invece, saranno distribuite le calze a tutti i bambini della casa famiglia in e-bike: «Abbiamo pensato di portar avanti questo bellissimo gesto di solidarietà -afferma l'assessore al welfare Viviana Altamura- per far sentire coccolati i più piccoli Terni, appartenenti l'Associazione San Martino Impresa Sociale, laDiocesana, Laboratorio Idea ed Idea Ride Bike Sharing Marmore. Perché la Befana è Comunità».