Luci basse e musica soffusa: così il Luna park di Terni accoglie i ragazzi con disabilità: appuntamento mercoledì 18 gennaio

Terni- Un pomeriggio all'insegna del divertimento per bambini e persone con disabilità mentale e fisica che potranno usufruire gratuitamente delle attrazioni del Luna Park.

Questa l'idea che gli operatori dei giochi di Vocabolo Staino hanno proposto alla città di Terni per il quarto anno consecutivo. E che già portano in giro in tutte le città dove fanno tappa.

L'appuntamento è per mercoledì 18 gennaio alle 15, per rinnovare una bella tradizione grazie all’associazione Aladino che, come negli anni scorsi, ha voluto aderire fin da subito.

"L'iniziativa - spiega Carla Paladino, dell’associazione Aladino - è fatta per garantire la massima partecipazione anche da parte di ragazzi autistici o con disabilità intellettive, che a volte hanno difficoltà ad accedere alle manifestazioni dove possono esserci confusione, rumori o luci psichedeliche. Infatti il volume della musica sarà tenuto basso, verranno proposte le attrazioni con tutta la calma e la pazienza necessaria a garantire anche ai più timorosi di provare".

Giri di prova dimostrativi e la possibilità di fermare un gioco prima della fine facendo cenno agli operatori sono alcune delle accortezze assicurate dai gestori delle attività.



Ma il divertimento è assicurato a tutti. Per coloro che a causa di difficoltà motorie o sedie a rotelle non potranno usufruire di tutti i giochi, saranno aperte le pesche, i tiri a segno ed altre attrazioni di questo tipo."Negli anni passati abbiamo avuto una grande partecipazione di bambini accompagnati da familiari ed operatori, di ospiti dei centri diurni e residenziali e tutti hanno potuto godere del divertimento che le attrazioni possono dare con modalità opportunamente adattate"- racconta Carla Paladino."Questa iniziativa è un gesto molto significativo da parte dei gestori del Luna Park, sempre gentili e disponibili anche con i gruppi che vanno alle giostre nei weekend. Ancor più in un anno in cui i prezzi della corrente sono alle stelle e sono costretti ad aprire in determinate fasce orarie per evitare l'inattività dei giochi - conclude - Per questo è raccomandata la massima puntualità"Il pomeriggio gratuito al luna park, al quale parteciperà anche l’assessore al welfare del Comune di Terni Cristiano Ceccotti, è gratuito e aperto a tutti fino alle 17.