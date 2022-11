Terni- Nella sala teenager della Biblioteca comunale è ripartito il progetto Crescere insieme, con il laboratorio teatrale gratuito per bambini dai 6 ai 10 anni che andrà avanti fino al 22 dicembre.

E’ stato ideato dall’associazione Aladino odv, che si fa carico delle spese del personale

specializzato, coadiuvato da due educatori dell’associazione, e promosso in collaborazione con la

Bct.

Al laboratorio “Se gioco faccio teatro”, a cura di Sabina Proietti, regista, educatrice teatrale e arte

terapeuta, partecipano tre bambini con disabilità e otto bambini normodotati.

“La scelta - spiegano da Aladino - è quella di lavorare in piccoli gruppi così da permettere una

buona integrazione.

Crescere insieme è un progetto che propone laboratori espressivi e mira a favorire l’integrazione tra



bambini con disabilità, in particolare nelle situazioni di particolare gravità, e ragazzi chefrequentano i laboratori di Bct Tweenager.“Gli incontri sono occasioni per potere intraprendere percorsi legati al potenziamento delleautonomie personali e sociali, dell'autostima, della fiducia in sé stessi, dell’apprendere divertendosiin un contesto di pari. Per tutti i bambini sarà un percorso e una scoperta della diversità di ognuno,fatto in un contesto giocoso e stimolante”.I prossimi appuntamenti, uno a gennaio e febbraio e l’altro da marzo a maggio, saranno dedicati allamusica, al movimento creativo e al laboratorio di ceramica artistico-espressiva ispirato al mondocircense.