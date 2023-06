Telenovela-Grifo: Massimo Ferrero a Pian di Massiano

PERUGIA - Massimo Ferrero a Pian di Massiano. Addirittura con tanto di visita alle strutture del Curi. Questo il tam tam che arriva dalla zona dello stadio, con l'ex patron della Sampdoria avvistato prima a pranzo in zona e poi al Curi. Una puntata a Perugia che sembra dare sostanza alle voci che da giorni vogliono Ferrero interessato all'acquisto del Perugia. Secondo quanto si apprende, il presidente Santopadre non sarebbe stato ugualmente avvistato a Pian di Massiano nello stesso momento. Tifosi a dir poco divisi sull'eventualità che Ferrero possa acquistare il Grifo, soprattutto per le vicissitudini degli ultimi anni che hanno portato la Samp vicina alla scomparsa dal calcio professionistico. Alcuni tifosi, venuti a sapere dell'arrivo di Ferrero, si sono presentanti a Pian di Massiano per contestarlo.

