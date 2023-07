Svolta-Grifo, trovato l'accordo: giovedì si chiude l'era Santopadre

PERUGIA - Nella notte tra lunedì e martedì è stato trovato l'accordo per il cambio di proprietà del Perugia Calcio. La riunione fiume iniziata alle ore 18 di lunedì si è conclusa ben oltre mezzanotte, protagonisti i componenti del gruppo compratore e Massimiliano Santopadre.

L'accordo sarebbe stato trovato ma resta condizionato al completamento della due-diligence, il closing sarebbe previsto giovedì 13. Il preliminare di vendita avrebbe due prezzi, uno per la B e uno per la C. Sull'identità dei compratori continua ad esserci il massimo riserbo, si tratterebbe di due soci originari del Sud Italia titolari di una compagnia petrolifera che hanno inviato a trattare Luca Benigni, fondatore dello studio di assistenza fiscale e consulenze alle grandi imprese Benigni&K, il quale da solo rappresenta un biglietto da visita di rilievo, con lui anche Claudio Tanzi, ex direttore generale dell'Ascoli a sua volta dirigente nella Benigni&K.

Ecco la nota del Perugia: «Ieri sera è stato siglato un accordo vincolante per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di AC Perugia Calcio Srl.Il perfezionamento dell’operazione è subordinato al completamento della due diligence attualmente in corso.Nel caso sia tutto in linea con quanto sin qui discusso tra le parti, è prevista la firma di un contratto preliminare di cessione quote da stipularsi indicativamente entro giovedì 13 luglio.

Vista la trattativa in corso, la convocazione della prima squadra viene rinviata da giovedì 13 a lunedì 17 luglio ore 10, in attesa della firma del sopracitato contratto».