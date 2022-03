Arrivano in Umbria 52 nuovi bus ecologici

PERUGIA - In Umbria sono pronti ad andare su strada 52 nuovi autobus dedicati in particolare ai servizi urbani di Perugia, Terni, Foligno, Città di Castello e Spoleto. Dotati di sistemi di videosorveglianza e di dispositivi per l'accesso ai passeggeri a mobilità ridotta e ipovedenti, arrivano grazie ad un investimento complessivo di circa 13,8 milioni di euro da parte di Busitalia. A presentarli, con alcuni modelli posizionati accanto alla Fontana Maggiore nella centrale piazza IV Novembre di Perugia l'amministratore delegato di Busitalia Stefano Bonora.

Due le tipologie di autobus, tutti di nuova generazione classe Euro 6, a ridotte emissioni inquinanti: 37 mezzi da 10 metri modello Citaro K Chy, a motorizzazione ibrida (diesel più elettrica) e 15 da sette metri, modello Sprinter city 45, «dedicati ai servizi nelle vie dei centri urbani umbri», come ha sottolineato Bonora.

«Con la nuova flotta bus per l'Umbria riparte - ha quindi spiegato ancora l'amministratore delegato di Busitalia - il

piano di rinnovo orientato verso tecnologie sempre più sostenibili, con l'introduzione progressiva di autobus ibridi

per la transizione ecologica verso gli elettrici ed i mezzi ad idrogeno».

Il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, ha rimarcato i passaggi «condivisi» con l'azienda «per garantire ai cittadini dei mezzi che abbiamo caratteristiche di assoluta sostenibilità».

I 52 nuovi autobus urbani sono stati acquistati da Busitalia con un finanziamento al 40% del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della Regione Umbria. «Si continua così a dare un segno di forte cambiamento in tema di mobilità sostenibile», ha affermato l'assessore regionale ai Trasporti, Enrico Melasecche.