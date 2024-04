Ucraina, ripreso il controllo dell'isola di Nestryha nell'oblast di Kherson: cos'è e perché è un territorio chiave

La notizia è stata rilanciata dai media ucraini: «Il 28 aprile il comandante in capo Oleksandr Syrskyi ha dichiarato che le truppe ucraine avevano preso il controllo dell'isola Nestryha nel delta del fiume Dnipro nell'oblast di Kherson ed erano avanzate vicino al villaggio di Veletenske». In una fase della guerra in cui le truppe ucraine sono in affanno perché a causa della carenza di munizioni e del ritardo nell'invio di aiuti da parte degli alleati l'esercito di Putin sta avanzando sul lato orientale, anche un risultato tutto sommato circoscritto rappresenta una notizia incoraggiante per Kiev.

La conquista

Cosa dicono le autorità ucraine? Dmytro Pletenchuk, portavoce delle forze di difesa del Sud: «Il controllo dell'Ucraina sull'isola Nestryha nell'oblast di Kherson è tatticamente importante e renderà più difficile per le forze russe avvicinarsi alle posizioni ucraine. L'isola Nestryha era considerata una "zona grigia" ed è l'ultima di un gruppo di piccole isole alla foce del fiume: il controllo ristabilito ha importanza tattica soprattutto per la qualità delle misure di controsabotaggio.

Questa posizione è stata liberata dalla possibile presenza nemica».

Dove si trova l'isola (e perché è importante)

Dove si trova l'isola Nestryha? Siamo nell'oblast di Kherson, dunque nel Sud dell'Ucraina, a ridosso del mar Nero, nel delta del fiume Dnipro, non lontani da Mykolaiv la cittadina rimasta sotto il controllo ucraino. Kyiv Indipendent ricorda che «le forze armate ucraine hanno liberato Kherson e altri insediamenti regionali sulla sponda occidentale del fiume Dnipro nel novembre 2022. Le forze russe sono state spinte sulla sponda orientale, da dove da allora hanno sparato contro i territori liberati».

Ancora Pletenchuk: «Ci sono molte di queste isole sul fiume Dnipro e il nemico di solito le usa per avvicinarsi e installare mortai, quindi questo è importante soprattutto per la qualità delle misure di controsabotaggio. Quindi sì, questo luogo è stato liberato dalla potenziale presenza del nemico»