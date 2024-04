Gaza, cosa prevede la nuova tregua tra Israele e Hamas

Le negoziazioni tra Hamas e Israele per liberare gli ostaggi continuano. Al momento secondo quanto viene riportato dal Wall Street Journal sembrerebbe esser stato trovato un accordo che si dividerà in due fasi. Da un lato ci sarebbe una liberazione di alcuni ostaggi e dall'altra un cessate il fuoco per un periodo di tempo.

Guerra Israele, intesa sul «numero di ostaggi detenuti» ma ci sono ancora ostacoli: ipotesi tregua. Netanyahu: entreremo a Rafah e annienteremo Hamas

L'accordo

Nei negoziati per la tregua a Gaza c'è stata una proposta che al momento non è stata accettata da Israele né tantomeno da Hamas. L'accordo si dividerebbe in due fasi: la prima implicherebbe il rilascio di almeno 20 ostaggi in tre settimane per un numero imprecisato di prigionieri palestinesi.

Secondo il Wall Street Journal l'organizzazione terroristica si è poi lamentata del fatto che i termini non facessero alcun riferimento esplicito alla fine della guerra. Yahya Sinwar, il leader di Hamas a Gaza, è ampiamente considerato il principale decisore nei colloqui. I delegati di Hamas che erano al Cairo hanno detto che si consulteranno con l'ala militare e le altre fazioni a Gaza ma hanno già riferito che la proposta attualmente non fornisce garanzie chiare sul fatto che Israele faccia sul serio riguardo alla seconda fase dell'accordo.