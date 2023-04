Terni. Al Perona due appuntamenti nazionali

Terni si conferma ancora una volta capitale del pattinaggio a rotelle. Si svolgeranno infatti al ciclopattinodromo Renato Perona di Piazzale Senio due importanti manifestazioni del calendario nazionale. Si tratta del Trofeo Pioli in programma dal 22 al 25 aprile con la partecipazione di atleti di tutte le categorie, compresi i Seniores. E dei campionati italiani giovanili, riservati alle categorie Ragazzi e Allievi, previsti dal 25 al 28 maggio. Ad organizzare sarà l'Asd Euro Sport Club di Carlo Danieli, i due eventi porteranno in città oltre mille persone tra tecnici, accompagnatori e famigliari degli atleti in gara.



Inoltre ci potrebbe essere anche spazio per una manifestazione dedicata ai più piccoli, categorie Cuccioli, Esordienti e Giovanissimi il 20-21 maggio. Intanto il Renato Perona è stato scelto per il secondo anno consecutivo dal Comitato del Lazio per assegnare i titoli regionali della corsa su strada. In gara ben 130 atleti, con un numero ha superato quota 160 con i più piccoli, Primi passi e Cuccioli, oltre alla categoria Amatori. Tra gli iscritti anche il campione italiano Allievi Giorgio Ghisio Erba che ha fatto il pieno vincendo i due titoli individuali in palio: 1 giro sprint e 5.000 metri a punti. Matteo Ponziani della Csen Roma, fresco del titolo indoor nella categoria Ragazzi, ha vinto l'oro nei 300 metri sprint. Non hanno avuto rivali Giulia Lollobrigida, già campionessa mondiale nel 2017 Seniores e vincitrice di diversi titoli italiani e Siria Montico, campionessa italiana Juniores e bronzo europeo. Prossimo appuntamento i campionati italiani Seniores di San Benedetto del Tronto dal 12 al maggio, in pista anche il campione ternano Alessio Rossi.© RIPRODUZIONE RISERVATA