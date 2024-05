La Rieti in Line affronta con 6 pattinatori i campionati italiani federali a San Benedetto del Tronto

RIETI - Si entra nel vivo per la Rieti in Line che sarà presente ai Campionati Italiani Federali Strada di Pattinaggio Corsa e Campionato Italiano Maratona 2024 con ben 6 dei suoi atleti che si sono guadagnati il posto qualificandosi negli scorsi Campionati Inter-Regionali di Terni.

Il più importante evento federale a livello nazionale per il Pattinaggio Corsa su Strada che si terrà da oggi a domenica, dove più di 700 atleti si contenderanno il titolo di Campione Italiano nelle diverse discipline e categorie sfidandosi nel bellissimo impianto stradale e sul lungo mare di San Benedetto del Tronto.

I portacolori reatini, che grazie alla Asd Rieti in Line ed ai suoi allenatori Aldo Antonetti e Cristina Fusacchia rappresenteranno la città di Rieti in questo palcoscenico nazionale sono:

VALENTINA VIOTTI - detentrice del Titolo Italiano 2023 quest’anno si troverà a gareggerà per la categoria Master Over 40

GIUSEPPE CAMPIONE – categoria Master Over 40, primo Campionato Italiano per lui dopo il secondo posto conquistato nel regionale di Rieti

GIULIA PAOLANTONI – categoria Junior, grazie alla sua determinazione, nonostante l’infortunio avuto, parteciperà più carica che mai anche grazie all’ottima prestazione effettuata al regionale di Rieti.

MARIA GRAZIA ASCANI – categoria Allieve, una crescita costante che con impegno e dedizione l’ha portata a conquistarsi e meritarsi il posto tra i più bravi e forti atleti d’Italia

MICHELA ALBANESI – categoria Allieve, entrata da poco a far parte della Rieti in Line ma grazie all’aiuto delle compagne di squadra che l’anno da subito accolta ed integrata nel gruppo, al suo impegno e ad un programma mirato di allenamento è riuscita a qualificarsi e parteciperà al suo primo Campionato Italiano Strada.

LEONARDO LAURETI – categoria Allievi, anche lui come Giulia e Maria Grazia, si trova al suo primo anno di categoria, quindi competerà con avversari di un anno più grandi di lui ma l’impegno messo in campo tutti i giorni fa comunque ben sperare che anche quest’anno, come i precedenti, si piazzerà tra i primi posti delle classifiche nazionali.

Quattro giorni di competizioni che termineranno con la gara più lunga, la Maratona, ben 42,195 Km sullo splendido scenario del Lungomare di San Benedetto del Tronto, gara temuta ed ambita da tutti gli atleti e domenica vedrà i rappresentanti reatini parteciparvi.