© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI - Tornano sul palco del teatro Secci i ragazzi dell’istituto comprensivo Felice Fatati con i docenti Enza Nascani, Marco Collazzoni e Oreste Brondo e la partecipazione di Stefano de Majo.Lo spettacolo teatrale “Le cronache di Interamnia”, organizzato dall’associazione Claudio Conti grazie al contributo della fondazione Carit, andrà in scena venerdì 29 novembre, alle 20 e 30.L’evento nasce dal patto di collaborazione “Adottiamo una scuola” siglato tra l’assessorato alle politiche sociali del Comune di Terni, l’associazione Claudio Conti e l’istituto comprensivo Felice Fatati.Nell’ambito del patto è stato realizzato il laboratorio teatrale rivolto ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado volto ad attingere dal vissuto dei ragazzi alla ricerca di forme di comunicazione e linguaggi che trasmettano i valori positivi del vivere insieme.Quello con l’istituto Fatati è solo uno dei tanti progetti di solidarietà portati avanti dalla onlus nata in memoria di Claudio Conti, guidata da Tomassina Ponziani.Un’associazione con cui mamma Tomassina porta avanti progetti di solidarietà a Terni e nel mondo per continuare le buone azioni per cui Claudio ha speso la sua breve ma intensa vita.Accanto all’inaugurazione della scuola di formazione professionale “Claudio Conti” realizzata in Uganda e al sostegno ad un orfanotrofio della Bielorussia, l’associazione da anni è in campo per sostenere le persone in difficoltà della città di Terni.