Synlab Italia, cos'è e di che si occupa l'azienda colpita da attacco hacker

Synlab Italia, network nazionale di laboratori dotati di punti prelievo e centri polidiagnostici, è stata colpita da un imponente attacco hacker. A darne notizia è Synlab sul suo sito web e sui profili social. L'azienda si è vista costretta a chiudere il sito e disattivare tutti i servizi in via precauzionale: una task force è al lavoro per ripristinare il tutto quanto prima. Ma vediamo che cos'è Synlab.

Synlab, cos'è

Synlab è tra le principali società in Europa che si occupano di fornitura di servizi di diagnostica medica, con un’offerta completa di servizi di Medicina di Laboratorio per Pazienti, Medici, cliniche e per l’industria farmaceutica. L'azienda combina i benefici di un network internazionale con i vantaggi di un provider di diagnostica locale. Synlab nasce in Germania, ma attualmente è presente in oltre 30 nazioni con più di 500 laboratori e circa 28 mila dipendenti.

Synlab Italia

In Italia Synlab si è sviluppata come un network nazionale di laboratori dotati di punti prelievo e centri polidiagnostici. È presente nelle seguenti regioni: Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Campania e Toscana.

L'attacco hacker

L'attacco è emerso a seguito del gran numero di segnalazioni degli utenti di malfunzionamenti sul sito internet, culminate con l'annuncio ufficiale dell'azienda nella serata del 18 aprile. In risposta, Synlab ha immediatamente disattivato tutti i suoi sistemi informatici in Italia come misura precauzionale, seguendo le procedure di sicurezza stabilite.