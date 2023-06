Roma, la danza conquista la capitale: da lunedì sette giorni di “festa” contagerà tutti i 15 municipi

Da lunedì 12 e fino al 18 giugno, strade, piazze, cortili, parchi e giardini della capitale si animeranno, dalle prime ore del pomeriggio fino a sera, grazie a un programma fatto di spettacoli di musica dal vivo, danze sociali, workshop e laboratori a partecipazione libera, aperti a tutte le età e le tipologie di pubblico. Saranno oltre 500 le danzatrici e i danzatori coinvolti, per un totale 45 compagnie professionali e circa 125 repliche di spettacoli diffusi in tutti e 15 i municipi cittadini. Lunedì prenderà il via “Corpo Libero” la prima edizione della “Festa della Danza di Roma”, un appuntamento che aspira a diventare un appuntamento fisso per i prossimi anni.

Una manifestazione promossa da Roma Capitale, l’Assessorato alla Cultura, con il coordinamento del Dipartimento Attività Culturali, in collaborazione con Fondazione Teatro di Roma, Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali, SIAE e l’Accademia Nazionale di Danza.

Con la partnership di radio quali Dimensione Suono Roma. All’interno della kermesse verrà assegnato anche il premio per celebrare la memoria di Ada d’Adamo, danzatrice, studiosa scrittrice e critica, recentemente scomparsa. Un premio aseegnato a chi saprà meglio interpretare la fusione tra esperienza artistica e funzioni sociali e a chi, più in generale, si contraddistinguerà nel campo dell’accessibilità dei linguaggi e del coinvolgimento della cittadinanza attiva o diversamente abile. La giuria sarà presieduta da Mario Martone e composta da Miguel Gotor, Leonetta Bentivoglio, Silvia Carandini e Donatella Ferrante. Il programma all’indirizzo culture.roma.it/festadelladanzaroma. Ingresso libero